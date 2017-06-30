Трамп решил обеспечить Украину углем

2017-06-30 10:54 | www.oxu.az | 4

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США намерены продавать уголь Украине и иным заинтересованным странам.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, стенограмма его выступления в Минэнерго США в четверг, 29 июня, опубликована на сайте Белого дома.

«Украина уже говорила, что нуждается в миллионах и миллионах тонн угля прямо сейчас. И мы хотим продать его», - заявил Трамп.

23 июня стало известно, что законопроект о выделении средств американскому министерству обороны на 2018 финансовый год будет включать в себя статью об оказании военной помощи Украине. Средства будут предназначены в том числе и для закупок летального оружия. За месяц до этого сообщалось, что США намерены изменить принципы оказания военной помощи ряду стран, в том числе Украине, заменив прямые гранты на кредиты.

Н.О.