Кредит наличными без комиссии и поручителя cотрудникам полиции от Международного банка Азербайджана

2017-06-30 10:47 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана (МБА) подготовил сюрприз сотрудникам полиции в честь их профессионального праздника. Как говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу, в преддверии 2 июля «Дня полиции» в рамках новой кампании сотрудники правопорядка, являющиеся владельцами зарплатных карт МБА, смогут получить в банке кредит со скидкой 2%. Кампания проводится в период с 30 июня по 14 июля.

Преимущества данной кампании:

Сумма кредита – до 15 000 манатов

Срок выдачи кредита – до 36 месяцев

Годовая процентная ставка –со скидкой в 2%

До 3000 манатов поручитель не требуется

Оформление кредита без комиссии

Кредит наличными можно получить во всех филиалах МБА, достаточно просто обратиться в ближайшее филиалы банка и предъявить удостоверение личности.

При оформлении кредита также возможно подключиться к системе «Автоматический платеж», что позволит осуществлять ежемесячные погашения, не посещая банк.

Информацию о продуктах и услугах МБА можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.