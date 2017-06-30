Армянин пытался устроить теракт против мусульман в Париже

2017-06-30 10:49 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ В Париже 43-летний армянин пытался въехать в толпу людей у мечети. Инцидент произошел накануне вечером в парижском пригороде Кретей, сообщает News.am.

Как сообщают французские СМИ, благодаря загражденияv, установленным вокруг мечети, обошлось без жертв. Водитель скрылся с места происшествия, но позже был задержан полицией. Отмечается, что ранее преступник привлекался к уголовной ответсвенности за мелкие нарушения. Во время наезда он не был пьян.

(Автор: Эльмира Таривердиева )