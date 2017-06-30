Вюгар Сафарли: «В документах некоторых журналистов, кандидатуры которых выдвинуты для получения квартир, выявлены фальсификации»

2017-06-30 11:01 | www.apa.az | 6

«Фонд поддержки развитию СМИ при Президенте Азербайджана действует с 2009 года. Тогда мы требовали у редакций бухгалтерские документы. У 90% редакций не было этих документов».

Как сообщает АПА, об этом заявил глава Фонда Вюгар Сафарли на конференции «Состояние журналистских профсоюзов в Азербайджане и будущие направления развития», организованной в рамках финансируемого Евросоюзом совместного проекта Журналистских профсоюзов и Международной федерации журналистов «Развитие навыков журналистских профсоюзов на Южном Кавказе».

В.Сафарли отметил, что в то время во многих редакциях не заключались трудовые договора, зарплата выдавалась в конвертах: «В 10% редакций сейчас ситуация такая же, трудовые договора не заключаются. Редакции на документах указывают заниженную заработную плату. В 22 процентах случаев они делают это в связи с социальными выплатами. Уже применяется система извещения о трудовом договоре, то есть информация о трудовом договоре автоматически должна быть размещена в базе данных Министерства труда и социальной защиты граждан. Это должны знать и журналисты».



В.Сафарли отметил, что в связи с выдачей квартир в новом здании отправлен запрос в Министерство труда и социальной защиты граждан для получения информации о трудовом стаже журналистов: «С 2006 года вся трудовая деятельность регистрируется, информация о ней хранится в электронной форме, существуют социальные карты. Во время изучения документов журналистов, трудовой стаж которых вызвал сомнения, было установлено, что печать в их трудовой книжке фальшивая. Это преступление».