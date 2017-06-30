Децл: В Баку женщинам запрещено выходить в праздничные дни на улицы… – ВИДЕО

2017-06-30 11:05 | www.oxu.az | 4

На YouTube-канале «Молодые дети» представлено интервью с некогда популярным российским рэпером Децл’ом (Кириллом Толмацким), в котором он, помимо всего прочего, рассказывает о своем концерте в столице Азербайджана, прошедшем в 2001 году, сообщает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az.

«Пусть не забывают, что мы по 100.000 только в Баку собирали одних мужиков, потому что в праздник женщинам в Баку запрещено выходить на улицы. Есть видеоподтверждение…», - рассказывает Децл в интервью, отвечая на вопрос о звезде российского рэпа Басте (Сергее Вуличенко), собравшем 35-тысячную аудиторию в московском спортивном комплексе «Олимпийский».

Отметим, что в 2001 году Децл находился на пике славы (чего не скажешь о сегодняшнем дне) и был одним из самых популярных артистов российского шоу-бизнеса, собиравшем аншлаги в городах СНГ, в том числе и в Баку.

Концерт рэпера, прошедший на открытом воздухе в столице Азербайджана, действительно собрал многотысячную аудиторию, однако его абсурдное утверждение, что «в праздник женщинам в Баку запрещено выходить на улицы», вызывает лишь насмешку.

Пользуясь случаем, приглашаем Кирилла посетить Баку и убедиться в том, что женщины с подобного рода абсурдными запретами в нашей стране никогда не сталкивались.

A.C.

