Бердымухамедов: Мы намерены и далее расширять связи с Азербайджаном

2017-06-30 11:10 | www.oxu.az | 4

«Мы намерены и далее расширять прошедшие испытание временем политические, экономические и духовно-культурные связи между Азербайджаном и Туркменистаном».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Государственное информагентство Туркменистана, об этом заявил президент страны Гурбангулы Бердымухамедов на встрече с послом Азербайджана в России, народным артистом Поладом Бюльбюльоглу, прибывшим в Ашгабад по случаю 60-летнего юбилея туркменского лидера.

Посол пожелал Г. Бердымухаммедову доброго здоровья, долголетия и успехов в деятельности во имя процветания дружественного Туркменистана.

Президент Туркменистана, в свою очередь, отметил важную роль данной сферы в укреплении мира, дружбы и сплочённости народов.

«Культура – неиссякаемый источник силы, которая способствует формированию национальных особенностей каждого из народов, является духовным мостом сближения», - сказал он, напомнив, что исходя из этих благородных целей, а также за особые заслуги в укреплении отношений дружбы, братства, добрососедства и сотрудничества между народами Туркменистана и Азербайджана в апреле этого года было принято решение о присвоении Поладу Бюльбюльоглы почётного звания «Народный артист Туркменистана».

Г. Бердымухамедов отметил, что в Туркменистане П. Бюльбюльоглы знают и почитают как знаменитого азербайджанского певца, талантливого композитора, актёра, видного государственного и общественного деятеля, а также опытного дипломата.

В конце, президент Туркменистана вручил послу соответствующий Почётный знак.

Н.О.