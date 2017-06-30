Проект корпоративной социальной ответственности компании Norm - Norm Ustalar Klubu (ФОТО)

2017-06-30 11:01 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Активное участие во всестороннем развитии общества – одна из основных целей самого крупного завода Южного Кавказа по производству цемента.

С этой целью компания оказывает поддержку различным проектам в рамках корпоративной социальной ответственности.

Одним из таких проектов, который способен принести долговременную пользу обществу, является Norm Ustalar Klubu.

Основа Norm Ustalar Klubu была заложена 11 декабря 2016 года в городе Баку, в ходе организованной заводом Norm Sement встречи мастеров, занятых в сфере строительства.

Цель создания данного Клуба - повышение уровня знаний и умений мастеров строительного сектора.

Norm Ustalar Klubu является платформой, которая, объединяя мастеров со всех регионов страны, способствует их общению между собой и позволяет обмениваться мнениями по профессиональным вопросам.

Для усовершенствования профессиональных навыков мастеров Клуб дважды в год организует семинары по цементным продуктам и правилам их применения. По завершении семинаров мастерам вручаются сертификаты.

Учреждением Norm Ustalar Klubu компания Norm демонстрирует значимость, которую придает деятельности мастеров строительного сектора. Создание Клуба также оказывает поддержку информированию потребителей о последних новшествах строительного сектора. Одновременно Norm Ustalar Klubu является своеобразным мостом между потребителями и квалифицированными мастерами, что способствует обеспечению максимально эффективного применения цементной и бетонной продукции.

Таким образом, оказывая поддержку использованию правильного материала квалифицированными мастерами, Norm Ustalar Klubu вносит свой вклад в качество работ, осуществляемых в строительном секторе.

Отметим, что завод Norm Sement является крупнейшим цементным заводом на Южном Кавказе. Производственная мощность завода составляет 5000 тонн клинкера в сутки и два миллиона тонн цемента в год.

В настоящее время на заводе производится цемент марок CEM II/A-P 32,5R, CEM II/B-L 32.5R, CEM II/A-P 42,5 R и CEM II/A-P 42,5 N (SDPS 500 Ə-20). Эти виды цемента продаются под названиями Klass A, Klass B, Klass C500 и KLASS S соответственно.

Продукции Научно-исследовательским институтом Германии VDZ был вручен сертификат соответствия стандарту DIN EN 197-1:2011.