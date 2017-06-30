Президент Турции не намерен отменять визит в Германию (эксклюзив)

2017-06-30 11:07 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не рассматривает возможность отмены визита в Гамбург, в ответ на решение Германии о запрете его выступления перед представителями турецкой общины. Об этом, в эксклюзивном интервью Trend, сообщили в пятницу в Администрации президента Турции.

Как отметили в Администрации, Германия не должна жертвовать отношениями с такой важной страной региона как Турция.

«Ряд европейских государств проводит в отношении Турции политику двойных стандартов, что кардинальным образом противоречит демократическим принципам», - отметили в Администрации президента.

Ранее ряд СМИ сообщало о том, что в ответ на решения Германии президент Турции может отменить визит в Германию для участия в саммите G20, который пройдет 7-8 июля в Гамбурге.

Накануне турецкие СМИ со ссылкой на дипломатический источник в МИД Германии сообщили, что Германия выступает против выступления президента Турции перед представителями турецкой общины в рамках саммита G20, который пройдет 7-8 июля в Гамбурге.

Как сообщают СМИ, ожидалось, что президент Эрдоган во второй день саммита выступит с речью перед представителями турецкой общины.

МИД Турции раскритиковал позицию Германии по поводу выступления президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Высказывание о том, что Германия против выступления президента Турции перед представителями турецкой общины в рамках саммита G20, который состоится 7-8 июля в Гамбурге, вызывает сожаления», - отметили в МИД Турции.

По официальным данным, в настоящее время в Германии проживают 3,5 миллиона турков.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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