В Париже 43-летний армянин пытался въехать в толпу людей у мечети

2017-06-30 11:11 | www.apa.az | 4

В Париже 43-летний армянин пытался въехать в толпу людей у мечети. Инцидент произошел накануне вечером в парижском пригороде Кретей.

Как сообщает АПА со ссылкой на французские СМИ, благодаря заграждениям, установленным вокруг мечети, обошлось без жертв. Водитель скрылся с места происшествия, но позже был задержан полицией. Он объяснил свой поступок желанием отомстить за недавние теракты исламистких боевиков в Париже.

Сейчас мужчина находится под присмотром психолога. Отмечается, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за мелкие нарушения. Во время наезда он не был пьян.