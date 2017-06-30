Заслуги президента Туркменистана отмечены зарубежными наградами

2017-06-30 11:11 | www.trend.az | 6

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял поздравления от руководительского корпуса страны по случаю 60-летия со дня рождения. Собравшиеся – заместители Председателя Кабинета Министров, руководители Меджлиса, военных и правоохранительных органов, сердечно поздравляя главу государства, от всей души пожелали ему крепкого здоровья и новых успехов в масштабной деятельности во имя мира и процветания страны, счастья народа.

Затем с поздравлениями к Президенту Гурбангулы Бердымухамедову обратился известный деятель культуры и искусства Азербайджана Полад Бюльбюль оглы, пожелавший туркменскому лидеру доброго здоровья, долголетия и успехов в деятельности во имя процветания дружественного Туркменистана. «Вы по праву пользуетесь искренним уважением своего народа как опытный и дальновидный государственный деятель, делающий всё для развития страны и стабильности в регионе. Мы в Азербайджане искренне рады успехам братского народа, братского государства Туркменистан», - сказал Полад Бюльбюль оглы.

Тепло приветствуя видного представителя культуры дружественной страны и поблагодарив его за поздравления и добрые пожелания, Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил важную роль данной сферы в укреплении мира, дружбы и сплочённости народов.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что в Туркменистане Полада Бюльбюль оглы знают и почитают как знаменитого азербайджанского певца, талантливого композитора, актёра, видного государственного и общественного деятеля, а также опытного дипломата.

Говоря о двусторонних межгосударственных контактах, президент отметил, что Туркменистан высоко оценивает взаимоотношения с Азербайджаном и придаёт большое значение поступательному развитию сотрудничества с соседом и надёжным партнёром. «Мы намерены и далее расширять прошедшие испытание временем политические, экономические и духовно-культурные связи между двумя братскими странами», - сказал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Выразив искреннюю признательность главе государства за присвоение почётного звания «Народный артист Туркменистана», Полад Бюльбюль оглы, подчеркнул, что гордиться этой наградой, расценивая её как знак добрых отношений обеих стран и личного внимания туркменского лидера к дальнейшему развитию двустороннего культурного сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном.

Далее слово было предоставлено Генеральному секретарю Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Дюсену Касеинову.

Сердечно поздравив президента Гурбангулы Бердымухамедова с отмечаемым сегодня шестидесятилетием, Дюсен Касеинов отметил огромный личный вклад и большие заслуги туркменского лидера в развитии международного сотрудничества, укреплении мира и торжества гуманитарных ценностей, в культурном сближении народов.

Пользуясь предоставленной возможностью, руководитель международной организации вручил главе Туркменистана подарочный экземпляр книги «Музыка мира, музыка дружбы и братства», изданной на турецком языке. Как отметил гость, это произведение президента Туркменистана актуально и близко всем народам мира, а перевод его на турецкий язык будет способствовать расширению читательской аудитории.

Искренне поблагодарив руководителя ТЮРКСОЙ и в его лице постоянный Совет этой международной структуры за организацию перевода книги «Музыка мира, музыка дружбы и братства» на турецкий язык, Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что одним из важнейших направлений государственной политики Туркменистана является сохранение, глубокое изучение и широкая популяризация богатого исторического и культурного наследия туркменского народа.

Говоря о двустороннем взаимодействии Туркменистана с ТЮРКСОЙ, лидер нации с удовлетворением отметил динамичный характер традиционного диалога с этой международной организацией.

«Мы и впредь будем активно содействовать углублению взаимодействия на этом важном направлении, расширению культурных обменов, налаживанию тесных гуманитарных контактов в региональном и глобальном измерении», - сказал президент Туркменистана.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов тепло приветствовал главу автономно-территориального образования Гагаузия (Республика Молдова) Ирину Влах.

Сердечно поздравив президента Гурбангулы Бердымухамедова с днём рождения и высказав самые добрые пожелания, гостья сообщила, что прибыла с почётной миссией вручить главе Туркменистана высшую награду Гагаузии – орден «Gagauz Yеri», которого туркменский лидер удостоен за личный вклад в укрепление дружественных братских отношений двух народов, содействие экономическому и культурному развитию автономии.

Как отметила Ирина Влах, этот орден учрежден и вручается людям, которые внесли серьезный вклад в становление и развитие Гагаузской автономии. «Вы являетесь в этом плане ярким примером. Мы внимательно следим за тем, что происходит в вашей стране, как динамично развивается Туркменистан в экономическом и социально-культурном направлениях. Отрадно сознавать, что при этом вы уделяете огромное внимание и другим народам. Ваше личное участие в продвижении положительного имиджа туркменского народа для всех – очень ощутимо и важно»,– сказала глава Гагаузии.

Ирина Влах от имени всего гагаузского народа выразила президенту Туркменистана огромную признательность за оказываемое внимание и всемерную поддержку и, пользуясь случаем, особо поблагодарила за бесценный подарок – детский сад, возведённый на её родине под личным патронатом главы Туркменистана.

Выразив главе Автономно-территориального образования Гагаузия Республики Молдова искреннюю благодарность за честь быть удостоенным высокой награды – ордена «Gagauz Yеri», президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что воспринимает данный факт как яркое подтверждение всё более крепнущих отношений дружбы и братства между двумя народами и высокую оценку нейтральной и миролюбивой внешней политики Туркменистана, направленной на укрепление стабильности и устойчивого развития во всём мире.

Гагаузский и туркменский народы связывает общность истории, культуры и духовных ценностей. В этом контексте Туркменистан придаёт большое значение укреплению традиционно дружественных и взаимовыгодных отношений с Гагаузией, подчеркнул глава государства.

Туркменистан всегда будет оказывать всестороннюю поддержку братскому народу Гагаузии, сказал Президент Гурбангулы Бердымухамедов, поблагодарив от имени туркменского народа и от себя лично братский гагаузский народ за столь высокую награду, и пожелал гостье здоровья и дальнейших успехов в ответственной деятельности, а также адресовал братскому народу Гагаузии пожелания благополучия и процветания.

Затем с юбилейной датой – шестидесятилетием со дня рождения Президента Туркменистана тепло поздравил председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России, председатель правления Межгосударственной нефтяной компании «Союзнефтегаз» Юрий Шафраник.

Говоря о заинтересованности российского бизнеса в активизации экономических связей с Туркменистаном, гость высоко оценил потенциал и растущую мощь ключевых отраслей национальной экономики, которая успешно интегрируется в систему международных взаимоотношений и многопланового экономического партнёрства.

Как сообщил Юрий Шафраник, Высшим горным советом Некоммерческого партнёрства «Горнопромышленники России» принято решение о награждении Президента Гурбангулы Бердымухамедова Золотым знаком «Горняк России» за большой личный вклад в развитие горнорудной промышленности Туркменистана и активное содействие освоению богатейшей минерально-сырьевой базы региона.

Этот именной знак, учреждённый в 2000 году, присуждается по согласованию с Геральдическим советом при президенте Российской Федерации и является высшей формой поощрения специалистов горного дела, общественных и государственных деятелей за большие заслуги и достижения, способствующие эффективному развитию горной промышленности и горных наук.

Поблагодарив коллектив Высшего горного совета России за награду, глава государства подчеркнул, что воспринимает этот факт как международное признание успехов и достижений всего туркменского народа, вносящего весомый вклад в решение актуальных задач современности.

Ещё раз поблагодарив собравшихся за поздравления, лидер нации также адресовал им свои наилучшие пожелания.