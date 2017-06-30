ВС Турции на границе с Сирией находятся в полной боеготовности

2017-06-30 11:13 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Семь тысяч турецких военнослужащих на границе с Сирией находятся в полной боевой готовности, пишут в пятницу турецкие СМИ.

Как ожидается, в ближайшие дни ВС Турции и Свободная сирийская армия (ССА) начнут совместные операции по очистке сирийского города Африн на севере страны от отрядов YPG («Курдская народная самооборона») и PYD («Демократический союз»).

О точной дате начала военных операций ВС Турции и ССА на территории Сирии не сообщается.

Начиная с 21 июня этого года, Турция начала стягивать военную технику к границе с Сирией.

Сообщается, что военная техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG («Курдская народная самооборона») и PYD («Демократический союз»).

Армия Турции 24 августа 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков ИГ, и при поддержке сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб. Премьер Турции Бинали Йылдырым заявил в конце марта об успешном окончании операции.

Также сообщалось, что Турция проинформировала Россию о возможности проведения новой военной операции в Сирии.

Согласно сообщению, за последние 10 дней между Генштабами Турции и России были проведены девять телефонных разговоров относительно начала новой военной операции в Сирии. Турецкий и российский генштабы договорились о том, что в случае начала новой военной операции турецких ВС в сирийском городе Африн, российский военный контингент должен будет передислоцироваться в другой город.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu