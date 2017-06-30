Новая дорога в Лерике соединит 50 населенных пунктов – ФОТО

2017-06-30 11:22 | www.oxu.az | 4

Согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики, в Лерикском районе началось строительство автомобильной дороги Нода-Шингадулан-Ханагах, которая соединит 50 населенных пунктов с населением 30 тыс. человек.

Как передает Oxu.Az, дорога протяженностью 36 км строится в соответствии с требованиями IV технической категории.

Согласно проекту, общая ширина дороги, которая будет состоять из 2 полос движения, составит 10 метров. Ширина проезжей части составит 6 метров.

З.А.

