Авария в Масаллы: Есть жертвы

2017-06-30 11:26 | www.oxu.az | 6

МЧС распространило информацию в связи с ДТП в Масаллы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в Центр управления при кризисных ситуациях поступила информация о том, что в селе Сарчувар Масаллинского района столкнулись грузовик марки Mercedes с автомобилем марки «ВАЗ».

Пожарные-спасатели вытащили из деформированного автомобиля тела водителя «ВАЗ» Эльмина Байрамова (1988 г.р.) и пассажиров Махира Байрамова (1991 г.р.) и Рейханы Аббасовой (1966 г.р.). Операция спасателей завершилась в 06:30.

Э.А.

