Интервью посла Азербайджана на обложке авторитетного американского издания

2017-06-30 11:16 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - На обложке одного из авторитетных американских изданий еврейской общины США – журнала Ami, опубликовано интервью посла Азербайджана Элина Сулейманова, который рассказывает о современной жизни еврейской общины и об истории этого народа в Азербайджане.

Статья под заголовком «Объятия раскрытые для всех», рассказывается о культуре толерантности, которая присуща Азербайджану на протяжении всех лет, в частности, в советский период, когда вопросы религии были под запретом.

Посол Сулейманов рассказал автору статьи Джейку Турксу о национальном герое Азербайджана еврейского происхождения, танкисте Альберте Агарунове, память о котором чтят в Азербайджане на протяжении нескольких десятилетий. Агарунов погиб защищая земли Азербайджана, в частности Нагорный Карабах, которые много лет оккупированы соседней Арменией, рассказал Сулейманов.

Также посол рассказал об активном участи правительства Азербайджана в жизни еврейской общины в стране, а также показал на карте азербайджанский город, где проживает самая большая моно-еврейская община в мире, не считая Израиля, а также выразил уверенность в том, что со временем отношения Азербайджана и Израиля будут лишь укрепляться.

Полностью интервью посла Сулейманова можно почитать по ссылке http://www.amimagazine.org/2017/06/28/arms-open-azerbaijani-ambassador-talks-countrys-unshakable-bond-jewish-people/

(Автор: Эльмира Таривердиева)