Туркменские мастерицы создают ковровые вазы

2017-06-30 11:24 | www.trend.az | 4

Оригинальные изделия разработаны и сотканы на Дашогузском предприятии художественного ковроделия туркменского Государственного объединения «Туркменхалы». Это ковровые портьеры, скатерти-сачаки и… вазы, наполненные ковротканными цветами. Высота рукотворных изделий колеблется от 62 сантиметров до одного метра десяти сантиметров. В их композиционной основе – традиционные для северного региона орнаментальные мотивы.

Новинки, автором которых является коллектив Куняургенчского подразделения предприятия, как и ряд других изделий, обязаны своим рождением объявленному Государственным объединением «Туркменхалы» творческому конкурсу.

Местные мастерицы обогащают традиции национального ковроткачества новыми формами и средствами художественного воплощения. Бережно восстанавливая старинную стилизацию, древние орнаменты, или технические приёмы, они внедряют их в производство, повышая художественную ценность ковровых изделий.

Изумительные по красоте и качеству рукотворные полотна, отражающие эволюцию культурных традиций и исторический опыт нашего народа, ценятся во всем мире. По мнению специалистов, технология национального ковроткачества бережно сохраняется и обогащается современными тенденциями на всех предприятиях отрасли, что позволяет поддерживать безупречное качество изделий и неизменный спрос на мировом рынке.

Дашогузское предприятие художественного ковроделия является одним из старейших в Туркменистане. Оно славится высококачественными ручными коврами различных размеров, хорджунами, дамскими сумочками, молитвенными ковриками, чехлами для музыкальных инструментов и другими изделиями. О высоком уровне мастерства дашогузских ковровщиц говорит тот факт, что по заказу различных организаций и частных лиц здесь могут соткать практически любое ковровое изделие. Гибкая маркетинговая политика позволила с начала нынешнего года реализовать продукцию более чем на один миллион манатов.