Средневековые пытки в тюрьмах Армении

2017-06-30 11:35 | www.oxu.az | 3

«15 человек прямо в здании суда по очереди избивали Араика Хандояна».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, об этом заявил в соцсетях его адвокат Араик Папикян.

Как известно, в настоящее время в Ереване проходит судебный процесса по делу группы «Сасна црер», захватившей в июле 2016 г. полк Патрульно-постовой службы. И даже вовремя заседаний армянские власти продолжают измываться над обвиняемыми.

Участника группы «Сасна црер» Араика Хандояна, по прозвищу «Одинокий волк», избивали и пытали в уголовно-исполнительном учреждении «Нубарашен» Минюста Армении, где его содержали до суда. В знак протеста Хандоян несколько раз объявлял голодовку. А теперь вот над ним издеваются уже во время судебного процесса.

«Прямо в судебной камере примерно 15 человек жестоко избивали Араика. Так как камера небольшая, насильники-полицейские входили туда мучить его по очереди», - утверждает Папикян.

По его словам, других обвиняемых по делу «Сасна Црер» Арега Кюрегяна и Мхитара Аветисяна в камеру загоняли пинками и Хандоян осмелился возмутиться: «Что вы делаете?! Вы не имеете права издеваться над нами!» и полицейские переключились на него, избив до полусмерти.

Адвокат Папикян свидетельствует, что насилию и изощренным пыткам подвергались и другие члены мятежной группировки - Гагик Егиазарян и Смабат Барсегян. Их защитники, хотя и понимали, что реакции не будет, обратились в генпрокатуру с требованием прекратить издевательство над подсудимыми. Состояние здоровья Хандояна и некоторых других обвиняемых критическое, однако врачебная помощь им не оказывается.

Н.О.