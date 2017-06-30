Президент Туркменистана принял участие в открытии культурно-развлекательного центра «Gala»

2017-06-30 11:34 | www.trend.az | 3

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в церемонии открытия культурно-развлекательного центра «Gala». Новостройка поднялась в живописном ущелье этрапа Арчабил, на фоне горной гряды величественного Копетдага. Органично вписавшись в местный природный ландшафт, центр «Gala» пополнил собой формирующуюся в Ашхабаде и в целом в стране современную инфраструктуру гостеприимства. Оригинальный проект реализован усилиями Союза промышленников и предпринимателей страны.

До начала церемонии глава государства принял поздравления с 60-летием от зарубежных гостей, руководителей ряда иностранных компаний, в том числе «Сифаль», «АРЕТИ», ОАО «Камаз», АО «Татнефть», «Чалык Холдинг», «Полимекс», «Ронесанс Холдинг», «NATA», «Hyundai Engineering Co, Ltd», ООО «Альтком», «Интербудмонтаж».

Поблагодарив за добрые слова, глава государства отметил, что Туркменистан всегда открыт для широкого взаимовыгодного сотрудничества с представителями международных деловых кругов в самых разных отраслях. Затем президент пешком проследовал к месту проведения церемонии открытия нового объекта.

По пути следования главу государства своим вирутозным выступлением приветствовали юные скрипачи. Своеобразный колорит торжеству придала праздничная мелодия в исполнении музыкантов, играющих на национальных духовых инструментах – туйдуках гаргы. Со стороны установленных вдоль дороги традиционных белых юрт доносились лирические звуки гопузов, искусство игры на которых демонстрировали девушки.

Современная мелодия в исполнении оркестра органично слилась с чарующими звуками дутаров, что создало удивительную гармонию.

Здесь также были развёрнуты показательные выступления туркменских спортсменов – мастеров национальных и других видов спорта, которые в настоящее время целеустремлённо готовятся к предстоящей Азиаде-2017.

Перед новым культурно-развлекательным комплексом царит праздничная, приподнятая атмосфера, разворачивается красочное театрализованное представление, в котором нашла творческое выражение славная древняя история туркменского народа.

Наступает кульминационный момент: под бурные аплодисменты собравшихся президент Гурбангулы Бердымухамедов перерезает символическую ленту – культурно-развлекательный центр «Gala» открыт!

Комплекс, под строительство которого выделен земельный участок общей площадью 3,21 гектара, возведён согласно соответствующему Постановлению главы государства. Прилегающая к объектам центра территория благоустроена и озеленена. Здесь также предусмотрены пешеходный и автомобильные мосты, стоянка для автотранспорта. За жизнеобеспечение комплекса отвечают современные инженерно-технические системы.

Культурно-развлекательный центр «Gala» расположен практически у подножия гор Копетдага, что делает его по-особому привлекательным для посетителей, которые смогут здесь не только хорошо отдохнуть и приятно провести время, но и полюбоваться местными природными красотами, подышать чистым живительным горным воздухом.

Современная инфраструктура сферы отдыха и досуга активно формируется в туркменской столице, границы которой в последние годы существенно расширились. Этому способствует и само местоположение Ашхабада – в близком «соседстве» с колоритными горными ландшафтами Копетдага. Большой популярностью у отдыхающих, особенно в летний сезон, неизменно пользуются живописные ущелье и предгорья с их благодатным микроклиматом. Ашхабадцы и жители окрестных населённых пунктов с удовольствием проводят здесь выходные дни и приезжают сюда целыми семьями.

Ещё одно излюбленное место отдыха горожан – Гёкдере. В этом чудесном уголке туркменской природы вырос городок детских оздоровительных центров, которые ежегодно в период каникул принимают тысячи ребят со всей страны.

Отныне к услугам жителей и гостей столицы – культурно-развлекательный центр «Gala», который, безусловно, станет ещё одной достопримечательностью главного города страны. В его архитектурном облике нашли своё воплощение исконные традиции национального зодчества.

Знакомясь с новым комплексом, президент Туркменистана уделил особое внимание созданным здесь условиям для посетителей, где наряду с культурой обслуживания немаловажным аспектом является продуманный внешний и внутренний дизайн, а также благоустройству прилегающей территории.

В двухэтажном здании разместился ряд ресторанов, получивших названия «Jülge», «Gökdere», «Dagdan», «Gaýa», «Balyk» и центр для проведения свадебных торжеств «Depe». Здесь посетителям будет гарантировано высокое качество сервиса и предложен широкий выбор блюд на любой вкус, и конечно, блюда национальной туркменской кухни, которые приготовят опытные повара – мастера своего дела. В залах ресторанов создана уютная атмосфера, предусмотрено всё необходимое для удобства отдыхающих.

Кухни оснащены соответствующим современным оборудованием, в том числе холодильным и морозильным, предназначенным для хранения различных видов продуктов. Для облегчения производственного процесса имеется специальный лифт от всемирно известной компании «MITSUBISHI», действующий между первым и вторым этажами. Предусмотрены также складские и другие технические помещения.

В оформлении интерьеров ресторанов гармонично сочетаются элементы национального декора и новые тенденции. Здесь использованы современные облицовочные и отделочные материалы, и каждое помещение отличает свой индивидуальный стиль и колорит.

В ходе ознакомления с обустройством центра глава государства осмотрел ресторан «Gökdere», интерьеры которого выполнены в восточном стиле, мягких пастельных тонах. Его стены украшают живописные панели с изображением исторических сюжетов.

Затем президент Туркменистана проследовал в расположенный на втором этаже центр для проведения свадебных торжеств «Depe». Его просторный светлый зал как нельзя лучше подходит для этой цели, а с примыкающей к нему террасы открывается прекрасная панорама на величественный горный пейзаж. Примечательно, что стеклянные стены и потолок здесь – раздвижные, что даёт посетителям возможность, не выходя из зала, отпраздновать торжество на свежем воздухе, под открытым небом, а с наступлением вечера полюбоваться на звёзды, которые в горной местности особенно ярки.

Выйдя на террасу, глава государства осмотрел территорию комплекса, обратив внимание на обустройство зоны отдыха на открытом воздухе, включающей плавательные бассейны для взрослых и детей.

Затем лидер нации наблюдал за выступлением юных артистов. Подготовленная объединёнными детскими исполнительскими коллективами зажигательная музыкально-танцевальная композиция стала творческим подарком главе государства по случаю его дня рождения.

Тепло поприветствовав ребят, президент Гурбангулы Бердымухамедов продолжил ознакомление с комплексом, посетив ресторан «Jülge», оформление интерьеров которого выполнено в тёплых светлых тонах.

Здесь в память о событии глава государства сделал запись в Книге почётных гостей.

В ходе осмотра центра «Gala» глава государства акцентировал внимание на необходимости обеспечения высокой культуры и безупречного качества обслуживания посетителей, создания всех условий для комфортного отдыха и приятного досуга людей.

Кроме основного здания, в комплекс «Gala» также входит административный корпус. В его стенах помимо служебных кабинетов разместилось кафе «Deňiz önümleri», меню которого составят разнообразные блюда из морепродуктов.

Наряду с этим, к услугам посетителей центра – замечательные плавательные бассейны, в том числе с джакузи, а также расположенные рядом бар и места для отдыха на открытом воздухе. Здесь отдыхающим также будут предложены различные аппетитные блюда и прохладительные напитки.

Позаботились авторы проекта и о юных посетителях. В их распоряжении – плавательный бассейн с аквапарком и плескательница для малышей, где можно будет весело и с удовольствием проводить время. Таким образом, в культурно-развлекательном центре «Gala» предусмотрены все возможности для комфортного семейного отдыха.

В оформлении прилегающей территории комплекса также виден индивидуальный творческий подход к каждой детали. Здесь разместились оригинальные беседки в восточном стиле, проложены пешеходные дорожки, разбиты зелёные лужайки, установлены декоративные светильники и вазоны с цветущими растениями. Яркими элементами местного ландшафтного дизайна стали речка и искусственный водопад. Привлекают внимание также стилизованные массивные кувшины-хумы, малые скульптурные композиции, элементы декора в виде национальных ювелирных изделий. Есть здесь и живописный, украшенный несколькими лёгкими арками в форме сердец уголок для молодожёнов, где они смогут сделать фотографии на память.

Примечательно, что на территории центра высажены многочисленные деревья, что будет способствовать поддержанию благоприятной экологической обстановки. Орошение зелёных насаждений осуществляется методами капельного и дождевального полива.

Завершив ознакомление с культурно-развлекательным центром «Gala», президент Гурбангулы Бердымухамедов проследовал к месту проведения праздничного концерта мастеров искусств страны.

По окончании музыкального торжества президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов тепло попрощался с собравшимися и отбыл с места события.