В UNEC обеспечивается исполнение «Стратегического плана»

2017-06-30 11:37 | www.trend.az | 3

В UNEC в целях обеспечения выполнения «Стратегического плана Министерства образования в связи исполнением мероприятий, предусмотренных в стратегической дорожной карте относительно национальной экономики и основных секторов экономики», утвержденного приказом Министерства образования Азербайджанской Республики (2017-2020 г.г.), состоялась деловое заседании.

Ректор UNEC, профессор Адалат Мурадов отметил, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил стратегическую дорожную карту относительно национальной экономики и основных секторов экономики. В соответствии с этим по соответствующему приказу Министерства образования определились задачи, стоящие перед высшими учебными заведениями, утвержден Стратегический план Министерства образования. В соответствии с приказом в целях своевременного и качественного исполнения мероприятий, предусмотренных в стратегической дорожной карте относительно национальной экономики и основных секторов экономики, разработан Стратегический план UNEC.

Ректор отметил, что после утверждения стратегической дорожной карты в университете наблюдается серьезная активность. Экспертная группа UNEC в составе 48 профессоров и ученых оперативно проявляет отношение к происходящим в стране экономическим процессам. А.Мурадов довел до внимания, что из сфер, входящих в стратегические дорожные карты, в UNEC образование, исследование и инновации избраны приоритетными, стратегический план предусматривает применение новшеств в этом направлении. В целях повышения стимулирования в научно-исследовательской сфере будет усовершенствована система дифференциальной заработной платы. Так, при определении рейтинга преподавателей особое внимание будет уделяться научным исследованиям. В то же время будет создана еще одна комиссия, которая будет рассматривать жалобы в апелляцию в связи с оценкой. В целях обеспечения прозрачности решения комиссии будут интерактивно размещены на официальном сайте UNEC, а заседания будут транслироваться напрямую посредством Фейсбука.

В связи с инновациями ректор, отметив о создании впервые в стране в UNEC Инновационного бизнес инкубатора, особо подчеркнул о значении проекта “Made in Azerbaijan”. Он отметил, что с нового учебного года в UNEC будут проводиться «Дни стартапа». В целях повышения финансовой грамотности предпринимателей систематически с ними будут организованы встречи, тренинги, круглые столы и семинары.

Ректор А.Мурадов в связи исполнением мероприятий, исходящих из стратегических планов, дал поручения соответствующим структурным подразделениям.

Об UNEC:

UNEC является брендом Азербайджанского государственного экономического университета. 21 января 2016 года Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патенту зарегистрирован и запатентован бренд UNEC.