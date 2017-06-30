Банк ВТБ заказал оценку стоимости акций своей азербайджанской «дочки»

2017-06-30 11:41 | www.apa.az | 3

Банк ВТБ заказал оценку рыночной и инвестиционной стоимости миноритарного пакета акций своей азербайджанской «дочки» - ОАО «Банк ВТБ (Азербайджан)».

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на Prime, объектом оценки является пакет акций банка в размере 124,497 миллиона штук (49% от общего числа акций). Указывается, что оценка, которую по состоянию на 1 апреля 2017 года проведет ЗАО «Российская оценка», нужна ВТБ для принятия управленческих решений. На работу отводится месяц, заплатить за нее ВТБ планирует не больше 4,65 миллиона рублей.

Банк ВТБ (Азербайджан) открылся в ноябре 2009 года. В настоящее время 51% акций принадлежит российской стороне (ПАО «Банк ВТБ»), 48,99% и 0,01% - азербайджанской (соответственно AtaHolding и частное лицо).