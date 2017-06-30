Наркологический центр: Число зарегистрированных в Азербайджане наркоманов достигает 30 тысяч

2017-06-30 11:44 | www.apa.az | 3

На конец прошлого года число зарегистрированных в Азербайджане наркоманов составило 29 448 человек.

Как сообщает АПА, заместитель директора Республиканского наркологического центра Минздрава Билал Асадов сказал, что в результате приема опиодов были зарегистрированы 20 576 человек, каннабиноидов – 8872 человека.

По его словам, на диспансеризации зарегистрированы 24 056 человек, на профилактике – 5 392 человека: «Общее число женщин среди зарегистрированных наркоманов составляет 612 человек. Общее число токсикоманов составляет 183 человека. В течение 2016 года 2 142 человека были поставлены на учет как наркоманы. 1 567 из них зарегистрированы на диспансеризации, на профилактике – 575. Число снятых с учета в течение прошлого года составило 1 249 человек, 691 из них были на диспансеризации, 558 – на профилактике. Число потребителей инъекционных наркотиков составило 20 576 человек, 459 из которых женщины».

Б. Асадов отметил, что число наркоманов во всем мире постепенно растет. По его словам, в Азербайджане для устранения этой проблемы ведется работа.