На «ЭКСПО-2017» с успехом прошёл Национальный день Туркменистана

2017-06-30 11:44 | www.trend.az | 3

На Международной специализированной выставке в Астане «ЭКСПО-2017» состоялось празднование Национального дня Туркменистана, совпавшего с днём рождения главы государства Гурбангулы Бердымухамедова. К этому событию организаторы туркменской экспозиции подготовили культурную программу, а всех гостей туркменского павильона ожидали угощения блюдами традиционной кухни.

Приняв эстафету национальных дней, выставочный центр Туркменистана, оказался в фокусе внимания посетителей «ЭКСПО», многочисленных делегаций разных стран, принимающих в ней участие, а также местной и международной прессы. Специально к этому дню в Астану прибыли туркменские артисты.

Концерт, прошедший на устланной яркими коврами открытой площадке перед павильоном, стал одновременно и приглашением к туркменскому тою и красочным вступлением к более близкому знакомству с современным Туркменистаном, его культурой и искусством, мудрыми традициями и новаторскими переменами в жизни страны с богатой историей и светлыми перспективами на будущее.

Торжественная церемония официального открытия Национального дня Туркменистана собрала руководство Оргкомитета «ЭКСПО-2017», глав зарубежных делегаций и других почетных гостей праздника.

Под звуки Государственного гимна Туркменистана был поднят Флаг страны. Официальная часть Национального дня Туркменистана продолжилась приветственными выступлениями глав туркменской и казахстанской делегаций.

Официальные представители Казахстана, поздравив туркменскую делегацию с Национальным днем на «ЭКСПО-2017», адресовали поздравления президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову по случаю дня его рождения.

Была отмечена важная роль туркменского лидера в консолидации международных усилий на приоритетных направлениях устойчивого и безопасного развития, в том числе в энергетической сфере.

Национальная экспозиция, представляющая успехи и достижения Туркменистана в приумножении экономического потенциала, иллюстрирующая её устойчивое развитие, демонстрирует процесс становления Туркменистана как одной из ведущих энергетических держав мира.

Она раскрывает потенциал Туркменистана и в области возобновляемых источников энергии, а также предоставляет возможность гражданам Казахстана и гостям Астаны познакомиться с богатой национальной культурой туркменского народа.