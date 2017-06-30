Бундестаг одобрил закон о легализации однополых браков

2017-06-30 11:47 | www.apa.az | 3

Парламент Германии легализовал однополые браки. Такое решение было принято на заседании в пятницу.

Как сообщает АПА со ссылкой на ТАСС, законопроект, который был вынесен на голосование Социал-демократической партией Германии (СДПГ) вместе с Левой партией и «зелеными» при противостоянии со стороны партнеров социал-демократов по коалиции - консервативного блока под руководством канцлера ФРГ Ангелы Меркель, - одобрен большинством голосов.