Стала известна причина смерти 10-летнего мальчика в Уджаре - ОБНОВЛЕНО

2017-06-30 11:48 | www.apa.az | 3

Стала известна причина смерти 10-летнего мальчика в Уджаре.

Как сообщили АПА в правоохранительных органах района, веревка от качелей случайно обвила горло В.Гулиева и задушила его.

По факту ведется расследование.

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11:24

В Уджаре обнаружено повешенное тело 10-летнего мальчика.

Как сообщает местное бюро АПА, происшествие было зарегистрировано в селе Алпы.

Тело Вагифа Агшин оглу Гулиева (2007 г.р.) в подвешенном состоянии было обнаружено его родителями во дворе собственного дома.

По факту в прокуратуре района ведется расследование.