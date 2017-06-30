Стала известна причина смерти 10-летнего мальчика в Уджаре - ОБНОВЛЕНО
2017-06-30 11:48 | www.apa.az | 3
Стала известна причина смерти 10-летнего мальчика в Уджаре.
Как сообщили АПА в правоохранительных органах района, веревка от качелей случайно обвила горло В.Гулиева и задушила его.
По факту ведется расследование.
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11:24
В Уджаре обнаружено повешенное тело 10-летнего мальчика.
Как сообщает местное бюро АПА, происшествие было зарегистрировано в селе Алпы.
Тело Вагифа Агшин оглу Гулиева (2007 г.р.) в подвешенном состоянии было обнаружено его родителями во дворе собственного дома.
По факту в прокуратуре района ведется расследование.