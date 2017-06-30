Тогрул Аскеров будет выступать за Туркмению? – ОБНОВЛЕНО

2017-06-30 11:52 | www.oxu.az | 5

«Новость о приглашении Тогрула Аскерова в сборную Туркмении не соответствует действительности. У вас на руках неверная информация, такое невозможно».

Как передает Oxu.Az, об этом apasport.az заявил президент Федерации борьбы Туркмении Тахир Ханмамедов.

Представитель структуры также заявил, что Федерация не заинтересована в услугах 25-летнего спортсмена.

«Мы проводили внутренний турнир. Чтобы поднять престиж турнира, мы пригласили несколько известных фигур. Среди них были известные борцы из Азербайджана и Ирана. Из ваших спортсменов мы отправили предложение Тогрулу Аскерову и Гаджи Алиеву. Не надо двусмысленно к этому относиться. Эти борцы, помимо Летних олимпийских игр, сказали свое слово на чемпионатах мира и Европы».

18:35. 29.06.2017

Появилась информация о том, что олимпийский чемпион по вольной борьбе Тогрул Аскеров может выступать под знаменами сборной Туркмении.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, на странице 25-летнего спортсмена в Facebook появилась публикация под названием «Большая потеря для Азербайджана: Тогрул Аскеров отныне будет выступать за сборную Туркмении».

Наставник сборной Азербайджана по вольной борьбе Фирдоуси Умудов сообщил Report, что Тогрул Аскеров и чемпион мира Гаджи Алиев получили приглашение на мероприятие Федерации борьбы Туркмении в Ашхабаде. Но Ф.Умудов усомнился в том, что Т.Аскеров будет выступать за Туркмению:

«Сегодня Тогрул отправился на операцию в Стамбул. Когда вернется в Баку, то сам все расскажет. Не верю, что он примет такое решение. Он вырос у меня на глазах. Аскерова мы никуда не отпустим».

Г.Алиев в интервью Report подтвердил, что Т.Аскеров получил предложение из Туркмении:

«Предложение пришло не мне, а Тогрулу. Не знаю, принял ли он его. Ничего не могу сказать об этом. Сам он завтра вернется в Баку. Спросите у него, он расскажет».

Отметим, что Тогрул Аскеров является олимпийским чемпионом, бронзовым призером Рио-2016, а также золотым призером Европейских игр и чемпионата Европы. В прошлом месяце за нарушение антидопинговых правил Объединённого мира борьбы он был дисквалифицирован до 17 апреля 2018 года.

Э.А.

