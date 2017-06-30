В Азербайджане устранена возможность продажи недвижимости нескольким лицам

2017-06-30 11:50 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Внедрение в Азербайджане механизма предварительной регистрации недвижимого имущества пресечет возможность продажи квартир нескольким лицам, сказал в пятницу начальник Службы государственного реестра недвижимости при Госкомитете по вопросам имущества Хикмет Мустафаев на презентации преимуществ и пользы данного механизма.

По словам Мустафаева, проводимые за последние годы в стране широкомасштабные реформы и усовершенствование законодательства, наряду с другими отраслями экономики, дал толчок развитию также рынка недвижимого имущества и сектора строительства.

"Одним из показателей развития является строительство многоквартирных жилых зданий в стране. Предварительная регистрация недвижимости предусматривает проведение документирования при ее строительстве. Это имеет ряд преимуществ, например, пресечение возможности продажи квартир нескольким лицам, экономическое и правовое обеспечение операций с недвижимостью, а также регулирование процессов, связанных с ипотекой, дарением и залоговым обеспечением недвижимости, строительство которой пока не завершено", - сказал он.

Одним из важных аспектов предварительной регистрации, как отметил начальник Службы, является пресечение факта завышения площади квартиры, что, в свою очередь, позволяет проводить точные расчеты при продаже недвижимости.

Что касается стоимости предварительной регистрации, то она варьирует в зависимости от площади, месторасположения и других параметров.

Госкомитет по вопросам имущества намерен проводить просветительскую работу среди населения касательно механизма предварительной регистрации недвижимого имущества.

(Автор: Гусейн Велиев)



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