Главы МИД Азербайджана и Армении могут встретиться в июле

2017-06-30 11:56 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Глава МИД Армении Эдвард Налбандян не исключил встречи с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедьяровым в июле. Об этом Налбандян заявил в беседе с журналистами 30 июня в парламенте, сообщают в пятницу армянские СМИ.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией