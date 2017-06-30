Певица Адель собирается завершить свою концертную деятельность

2017-06-30 11:55 | www.oxu.az | 4

Британская певица Адель заявила о возможном прекращении своей гастрольной деятельности. Об этом она написала в письме своим поклонникам, которое опубликовала на одной из фанатских страничек в Instagram.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Это же рукописное послание содержится в программках предстоящих выступлений на стадионе «Уэмбли», которыми Адель завершит свой 15-месячный гастрольный тур.

Публикация от Adelettes©® (@adelettes) Июн 28 2017 в 8:16 PDT

«Я хотела, чтобы мои финальные шоу были в Лондоне, потому что я не знаю, буду ли я когда-нибудь ещё выступать, так что в последний раз хотелось бы сделать это дома. Гастроли — это своеобразная вещь, они для меня не особенно подходят. Я — подлинный домосед и нахожу столько радостей в мелочах», - написано в послании певицы.

Адель — одна из самых востребованных и титулованных современных исполнительниц. На премии «Грэмми» в 2017 году одержала пять побед в пяти номинациях, тем самым увеличив количество своих статуэток до 15, а также став первым артистом, сумевшим выиграть в номинациях «Альбом года», «Запись года» и «Песня года» дважды. В 2012 году была удостоена премий «Золотой глобус» и «Оскар» в категории «Лучшая песня» за композицию Skyfall.

A.C.

