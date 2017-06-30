Российская пара вынесла из турецкого отеля туалетную бумагу и вырванные с корнями цветы – ФОТО

2017-06-30 11:58 | www.oxu.az | 5

Семейная пара из российского Сургута после отдыха на средиземноморском побережье Турции, прихватила вещи из номера в отеле.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, страдающие клептоманией Рустам и Мария попытались вынести из отеля в Аланье почти все, что было в номере.

В багаже супругов были обнаружены 14 рулонов туалетной бумаги, 7 килограммов апельсинов, перелитые в пластиковые бутылки 5 литров ликера Bayliss, халаты, тапочки, полотенца, печенье, персики и даже цветы, вырванные с корнями из сада отеля.

Пара выехала из отеля после того как выплатила материальный ущерб в размере 231 долларов.

Н.О.