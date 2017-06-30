В Excelsior Hotel & Spa Baku состоялся “Праздник музыки-2” (ФОТО)

2017-06-30 12:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - 29 июня 2017 года в отеле Excelsior Hotel & Spa Baku прошел “Праздник музыки-2”. В ходе музыкального концерта, HR менеджер отеля Кямран Рзаев, длительное время являвшийся сотрудником ООО AtaTravel Араз Гумбатов и стажер отеля Рашад Алиев исполнили песни на азербайджанском и иностранных языках.

Гости с восторгом встретили прозвучавшие популярные композиции, такие как “Sənə də qalmaz”, “Love Story”, “Better Together”, “So Beautiful”, “Hotel California”, “How deep is your Love” и другие полюбившиеся многим поколениям песни. Публика неоднократно вызывала исполнителей на бис, и преподнесла им букеты цветов.

Начальник отдела корпоративных коммуникаций AtaHolding Дилара Заманова отметила, что акция была проведена в соответствие с планом внутренних коммуникаций холдинга. «Праздник музыки» проводится уже во второй раз, и это событие, как и в предыдущий раз, прошло очень успешно, в атмосфере живого исполнения песен.

Отель Excelsior Hotel & Spa Baku функционирует с августа 2005 года. Отель включает в себя 1 королевский номер “Imperial”, 2 номера люкс “Royal”, 4 номера люкс “Crown”, 45 номеров стандарт “Heritage” и 9 стандартных номеров “Duke”, конференц-залы, бизнес-центр, рестораны и бары, оздоровительный центр “Aura”.