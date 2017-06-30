Сын Зинедина Зидана перешёл из «Реала» в «Алавес»

2017-06-30 12:03 | www.oxu.az | 4

Сын главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана Энцо покинул «королевский клуб», воспитанником которого он является, и перешёл в другую команду испанского чемпионата — «Алавес», передает Oxu.Az со ссылкой на Life.

С 22-летним полузащитником клуб из города Витория-Гастейс подписал контракт на три года. По данным портала transfermarkt.de, «Алавесу» Энцо достался бесплатно, однако «сливочные» добились включения в условия сделки пункта об обратном выкупе.

Энцо сыграл за резервную команду «Реала», «Реал Кастилья», 78 игр, в которых забил семь голов и отдал 15 результативных передач.

Н.О.