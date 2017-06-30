В Уджаре 10-летнего мальчика нашли повешенным – ОБНОВЛЕНО

2017-06-30 12:06 | www.oxu.az | 7

Стала известна причина смерти 10-летнего мальчика в Уджаре.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, веревка от качелей случайно обвила горло В.Гулиева и задушила его.

По факту ведется расследование.

11:39

В Уджаре обнаружено тело 10-летнего мальчика в подвешенном состоянии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, происшествие было зарегистрировано в селе Алпы.

Тело Вагифа Агшин оглу Гулиева 2007 г.р. в подвешенном состоянии было обнаружено его родителями во дворе собственного дома.

По факту в прокуратуре района ведется расследование.

Э.А.

