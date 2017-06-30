Индийский вопрос, или Откуда у Еревана деньги на сотрудничество с Нью-Дели в военной сфере?

2017-06-30 12:11 | www.trend.az | 4

Эльмира Таривердиева

Любопытное интервью вышло на сайте армянской службы «Радио Свобода» azatutyun.am, журналисты которого обсудили с индийским послом Йогешваром Сангваном вопрос сотрудничества Армении и Индии в сфере обороны.

В ряду прочего посол заметил, что Армения и Индия продолжают обсуждать пути формирования военных связей на основе существующих «отличных» отношений между двумя государствами.

Возможно, на деле послу просто пришлось отвечать на определенным образом заданные вопросы, так как издание azatutyun.am отличается абсолютной проармянской позицией. В отличие, кстати, от азербайджанской службы «Радио Свобода», которая всегда занимала резко антиазербайджанскую позицию.

О том, что вроде бы независимая армянская служба «Радио Свобода» на самом деле занимает однозначную позицию, говорит и тот факт, что в конце интервью армянские журналисты задали дипломату провокационный вопрос о кашмирской проблеме, впихнув туда еще и собственную справку, написанную явно армянскими умельцами и мало отражающую действительность.

Посол Сангван, правда, тут же развеял сомнения армян, заявив, что поддержка Баку Пакистана в кашмирском вопросе никак не связана с желанием Индии развивать сотрудничество с Арменией. Это и понятно, Баку всегда поддерживал резолюции ООН, которые четко давали понять, что к чему в вопросе Кашмира и базировались на соблюдении международного права.

Однако вернемся к интервью и теме сотрудничества в военной сфере Армении и Индии, которая вызывает сразу несколько вопросов. Главный вопрос тут, конечно, «откуда деньги»? Откуда у нищей Армении, которая в течение десятилетий влачит жалкое существование, должна всему миру и покупает оружие в кредит у России в ограниченных объемах и в обмен на свою независимость, вдруг взялись настоящие, «живые» деньги на покупку вооружений у Индии? И как на это посмотрит Россия, которой Армения должна не один миллион долларов и которая была бы рада получить хоть что-то в свой бюджет. Не лучше ли, если у Еревана действительно есть деньги, отдать имеющиеся долги?

При этом интересно, что Индия является крупнейшим импортером оружия, потребляя 15% от всего глобального импорта на протяжении последних нескольких лет.

Совсем недавно стало известно, что портфель заказов Рособоронэкспорта на поставку вооружений и военной техники Индии превышает четыре миллиарда долларов. С другой стороны и США заявили о том, что приняли решение поставить Индии военно-транспортный самолет С-17.

То есть, очевидно, что Индия сама закупает оружие, в то время как стоимостный объем экспорта военной промышленности страны не превышает 100 миллионов долларов в год в течение продолжительного периода. Это является следствием медленного развития потенциала оборонной промышленности страны и системных, кадровых проблем, что негативно влияет на качество производимой продукции, в том числе предназначенной на экспорт.

Другими словами, даже если Армения найдет деньги, что именно она будет закупать у Индии???

А может быть речь вовсе не о покупке/продаже оружия, а об обмене опытом в военной сфере? Но тут Индия будет разочарована, так как кроме опыта незаконной оккупации чужих земель, разворовывания военного бюджета страны генералами и этнических чисток против мирного населения, у армянских военных учиться нечему.

И последний, но не по значимости, вопрос: как сотрудничество с Арменией, страной-оккупантом, в военной сфере сочетается с желанием Индии войти в Совет Безопасности ООН, в резолюциях которого четко указано, что Армения незаконно держит свои военные формирования на законной территории Азербайджана? Можно ли вообще говорить об «отличных» отношениях со страной, которая не уважает международное право и в 21-м веке занимает чужие территории в угоду собственным территориальным амбициям?

Эльмира Таривердиева, глава Русской службы новостей Trend