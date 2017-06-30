В Азербайджане создается цифровой торговый узел

2017-06-30 12:12 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Цифровой торговый узел в Азербайджане заработает в ближайшее время, сказал в пятницу журналистам руководитель Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы.

Презентация Цифрового торгового узла (ЦТУ) прошла в Баку при поддержке Центра анализа экономических реформ и коммуникаций и Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана.

"Для того, чтобы ЦТУ заработал в полном объеме, необходимо внесение определенных поправок в существующее законодательство. Мы надеемся, что это будет сделано в кратчайшие сроки", - сказал Гасымлы журналистам.

Он отметил, что ЦТУ будет функционировать по нескольким направлениям, в том числе предусмотрена процедура выдачи электронной подписи и ASAN imza нерезидентам Азербайджана.

"Это даст возможность нерезидентам в Азербайджане после получения электронной подписи и ASAN imza осуществлять операции по открытию ООО, банковских счетов, принимать на работу сотрудников, выполнять экспортно-импортные операции. Создание узла позволит сделать экономику Азербайджана более открытой", - сказал Гасымлы.

По его словам, Центр будет играть большую роль в привлечении зарубежных инвестиций и расширении торговых связей Азербайджана.

"ЦТУ также предоставит возможность для создания электронного кошелька, что позволит зарубежным партнерам не испытывать трудностей при проведении расчетов. Еще одна важная деталь то, что ЦТУ будет выполнять роль электронного единого окно для экспорта. То есть любой азербайджанский экспортер, не выходя из офиса, сможет с помощью компьютера или мобильного устройства проходить все необходимые процедуры, связанные с документацией и оформлением экспорта продукции", - сказал Гасымлы.

По его словам, при создании ЦТУ был использован передовой опыт Великобритании, Эстонии, Малайзии и других стран, а также ведущие технологии.

(Автор: Максим Цурков)