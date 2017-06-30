Стал известен прогноз погоды на территории Азербайджана на июль

2017-06-30 12:25 | www.apa.az | 6

Стал известен прогноз погоды на июль.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии МЭПР, в июле среднемесячная температура воздуха будет близка к климатической норме, иногда немного превышать ее.

Ожидается, что количество среднемесячных осадков в основном будет близко к климатической норме, а иногда немного превышать ее.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха составит 24-28° тепла (по ночам – 22-27°, днем - 29-34°, в некоторые дни до 36-39° тепла), что на 1° превышает климатическую норму.

Ожидается, что количество осадков в июле будет близко к климатической норме, в некоторых местах несколько превысит ее (норма – 2-3 мм).