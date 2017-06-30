Ограничено автодвижение на двух улицах Баку
2017-06-30 12:20 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - В пятницу на улице Балабабы Меджидова в Ясамальском районе Баку начались работы по обновлению дорожной разметки, говорится в сообщении пресс-службы ОАО «Азеравтойол».
Движение автотранспортных средств на этой территории будет ограничено.
Работы завершатся до вечера.
В связи с ремонтными работами с сегодняшнего дня также частично ограничено движение на ул. Басти Багировой в Ясамальском районе.
Ограничение будет в силе до завершения ремонтных работ.
(Текст: Кямаля Сеидова)