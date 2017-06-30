Образовательной мобильной платформой "Teorem.az" первыми воспользуются абоненты Azercell (ФОТО)

2017-06-30 12:24 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Сегодня при поддержке компании Azercell состоялась презентация Центра Тестов и Онлайн Репетиторства - TEOREM. На церемонии презентации были представлены интернет-ресурс Teorem.az и одноименные мобильные приложения. В церемонии презентации приняли участие представители ИКТ-сообщества, а также государственного и частного сектора.

TEOREM является платформой, которой могут воспользоваться как учащиеся средних школ и абитуриенты, так и студенты, готовящиеся к поступлению в магистратуру, и учителя. Ресурс предоставляет уникальную возможность подготовки к экзаменам, овладения навыками тестирования и оценки знаний.

Услугами SMS-оплаты TEOREM, в первую очередь, воспользуются абоненты Azercell. Azercell Telekom поддержал вопросы более эффективного использования TEOREM на выгодных условиях и интеграции платформы в мобильную среду. Основной целью участия в этом проекте лидирующего мобильного оператора страны является содействие образованию, развитию цифровой бизнес-среды и созданию новых стартапов.

Разработаны мобильные приложения TEOREM для операционных систем Android и iOS. Мобильные пользователи могут скачать приложения на свои мобильные устройства (мобильный телефон, планшет, нетбук и др.) посредством соответствующих интернет-магазинов или ссылок на сайте teorem.az. Более подробную информацию о платформе можно получить на сайте www.teorem.az.

Лидер в сфере мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор ненефтяного сектора, ООО Azercell Telecom было основано в 1996 году. Сеть компании, на долю которой приходятся 48 процентов мобильного рынка страны, охватывает 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона человек выбирают в качестве оператора Azercell. Мобильный оператор Azercell внедрил в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM-технологии, систему предоплаченных мобильных услуг, 24/7 Телефонный центр, абонентскую службу онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов Azercell Express, представляющих три службы в одной точке, мобильную электронную услугу "АСАН Имза" и др. В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE. Согласно результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем Opensignal и Testmy.net, измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам продемонстрировала самые высокие показатели.