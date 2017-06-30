Милли Меджлис утвердил кандидатуры ряда судей

2017-06-30 12:30 | www.apa.az | 6

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса был рассмотрен вопрос о назначении судей различных судебных инстанций.

Как сообщает АПА, о вопросе, поднятом по инициативе президента Азербайджана, информацию предоставил председатель комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли.

Первый зампредседателя Милли Меджлиса, член Судебно-правового совета Зияфет Аскеров рассказал о проведенных в судебной системе страны реформах.

Согласно документу, кандидатуры судей Акифа Аскер оглу Искендерова, Ахмеда Гульахмед оглу Нурмамедова, Мехпары Тофиг гызы Ахмедовой и Рахиба Сахиб оглу Набизаде были выдвинуты на пост судьи в Верховном суде.

Было предложено освободить судью Бакинского апелляционного суда Эльшану Велиеву от занимаемой должности и назначить с 28 июля судьей в Верховном суде.

Также предложено перевезти судью Кяпязского районного суда Нуру Надир оглу Гулиева и судью Товузского районного суда Адиля Иса оглу Мамедова в Гянджинский апелляционный суд, судью Губинского районного суда Эльмана Мамед оглу Ахмедова и судью Сумгаитского административно-экономического суда Заура Икрам оглу Мамедова – в Сумгаитский апелляционный суд.

Изменения были приняты после голосования.