Представитель НАТО: «Мы призываем обе стороны к субстантивным переговорам в связи с урегулированием нагорно-карабахского конфликта» - ИНТЕРВЬЮ

2017-06-30 12:36 | www.apa.az | 4

- Как Вы оцениваете нынешний уровень отношений между Азербайджаном и НАТО? Что Азербайджан значит для НАТО?

- Считаю, что когда у наших соседей все стабильно, мы чувствуем себя более безопасно. Наши связи соответствуют нашим общим интересам. Например, Азербайджан вносит свой вклад в нашу миссию в Афганистане. В то же время НАТО помогает Азербайджану. НАТО и ее союзники имеют большой опыт в проведении реформ в сфере обороны и безопасности. Азербайджан пользуется этим ресурсом для модернизации вооруженных сил и образования в сфере обороны, агитации прозрачности в вооруженных силах, во время операций по разминированию, а также участвуя в учениях НАТО. Одними из них являются ежегодные учения НАТО в связи с ответами на катастрофы. Азербайджанская команда примет участие в этих учениях, которые пройдут в конце года в Боснии и Герцеговине. Недавно Азербайджан и НАТО пришли к соглашению в сфере Индивидуального плана партнерства с НАТО (IPAP). План определяет согласованные обязательства по сотрудничеству, а также их реализацию. В 2004 году Азербайджан утвердил Индивидуальный план партнерства во имя строительства института обороны. Учитывая это, мы призываем эту страну и впредь более тесно сотрудничать с нами.

- В настоящий момент Азербайджан является партнером НАТО по миссии «Решительная поддержка». Каковы планы на будущее?

- Мы высоко оцениваем участие ВС Азербайджана в миссии НАТО «Решительная поддержка», включая проведение учений, оказание поддержки силам национальной обороны и безопасности Афганистана. Азербайджан активный и мощный партнер в операциях НАТО. В настоящий момент Азербайджан представлен в Афганистане составом из 94 человек. В то же время эта страна оказывает Афганистану политическую, военную и логистическую поддержку. Оказав финансовую поддержку Афганскому национальному фонду доверия в размере 1,6 млн. долларов, Азербайджан принимает участие в небоевых видах деятельности. Поскольку Азербайджан намерен продолжить поддерживать миссию НАТО «Решительная поддержка», мы хотим и дальше успешно сотрудничать с ним.

- Сложно ли работать НАТО со страной, которая столкнулась с проблемой Нагорного Карабаха? Что Вы думаете о будущем этого конфликта?



- Регулярное нарушение режима прекращения огня в прошлом году, а также еще больший рост насилия на линии соприкосновения войск показывают, насколько важным является, чтобы стороны отвели тяжелую технику, продемонстрировали сдержанность, строго соблюдали режим прекращения огня и снизили напряженность. Это единственный путь к урегулированию мирным путем. Этот конфликт не имеет военного решения. НАТО не принимает непосредственного участия в переговорах по урегулированию конфликта. Эти переговоры ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ. Мы призываем обе стороны участвовать в субстантивных переговорах и работать в направлении урегулирования нагорно-карабахского конфликта мирным путем.



- Как известно, Германия приняла решение вывести свой контингент с военной базы «Инджирлик» в Турции. Как повлияет это решение на позицию НАТО в регионе?



- В связи с данным вопросом генеральный секретарь НАТО находится в постоянном контакте с руководством Турции и Германии. Мы поддерживаем продолжающийся между ними диалог и надеемся, что оба важных союзника решат этот вопрос в скором времени. Эти разногласия во мнениях не имеют никакого непосредственного влияния на операции НАТО.