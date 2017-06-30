Азербайджанский ведущий женится – ФОТО

2017-06-30 12:16 | www.oxu.az | 6

Известный ведущий Рахиль Саядоглы готовится создать семью.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Axşam.az, свадьба Рахиля с девушкой по имени Айнур состоится осенью в одном из домов торжеств в Баку.

Пара познакомилась на одном из мероприятий в Бакинском государственном университете. Айнур по профессии является преподавателем.

Отметим, что Р.Саядоглы прославился как ведущий передач «Şəbəkə» на телеканале ANS и «Pəncərə» на телеканале ARB.

А.С.

