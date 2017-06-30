МВД России предложило отправлять мигрантов на Дальний Восток

2017-06-30 12:22 | www.oxu.az | 6

МВД России подготовило концепцию миграционной политики на 2018—2020 годы, по которой предлагается перенаправлять мигрантов на Дальний Восток и в Байкальский регион.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил Коммерсантъ со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, а также на собеседника в Федеральном агентстве по делам национальностей (ФАДН).

Прошлую концепцию приняли в 2012 году. Ее предлагают заменить новым документом. Это решили сделать из-за «политической нестабильности в различных регионах мира», которая «усиливает миграционную подвижность» населения, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на авторов работы. В МВД считают, что людей нужно привлекать в «приграничные, стратегически важные и трудонедостаточные регионы».

Для этого на Дальнем Востоке планируют создать нужную инфраструктуру, а также упростить получение образовательных, медицинских и социальных услуг, говорится в документе. Подъемные для граждан России предложили увеличить до миллиона рублей.

«Коммерсантъ» отмечает, что передача МВД права по адаптации мигрантов может привести к конфликту между министерством и Федеральным агентством по делам национальностей, которое также претендует на эти полномочия. Источник издания, близкий к администрации президента, рассказал, что сейчас «идут разговоры о необходимости вновь создать миграционную службу».

Н.О.