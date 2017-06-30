В Баку прошла конференция «Состояние и тенденции дальнейшего развития журналистских профсоюзов в Азербайджане» (ФОТО)

2017-06-30 12:31 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Сегодня в рамках проекта «Развитие способностей журналистских профсоюзов на Южном Кавказе» в Международном пресс-центре в Баку прошла конференция «Состояние и тенденции дальнейшего развития журналистских профсоюзов в Азербайджане». Конференция была организована при финансовой поддержке ЕС и проведена Профсоюзом журналистов Азербайджана и Международной федерацией журналистов.

Открыв мероприятие, во вступительной речи, председатель Профсоюза журналистов Азербайджана Мушвиг Алескерли ознакомил участников конференции с проектом.

Выступивший на конференции, глава Департамента проектов Международной федерации профсоюзов Эдриен Джоллин отметил, что, несмотря на то, что реализовать проект планировалось в 2014 году, в связи с изменениями, внесенными в законодательство Азербайджана о грантах, осуществление проекта началось только в текущем году.

Эдриен Джоллин подчеркнул, что, не смотря на то, что законодательство Азербайджана находится на высоком уровне, тем не менее, необходимо преодолеть советское наследие в сфере медиа и обеспечить переход на здоровые рыночные отношения. «Международная федерация журналистов всегда готова помочь журналистам. Журналисты будут качественнее выполнять свою работу, если у них будут хорошие рабочие места», - отметил Джоллин.

Председатель Профсоюза журналистов Мушвиг Алескерли сказал, что, как и в советское время, и сегодня в Азербайджане на профсоюзы смотрят как на структуры, представляющие путевки на курорты и в санатории. «На самом деле у профсоюзов иная миссия. Проект предусматривает формирование модельных профсоюзов», - сказал Алескерли.

Затем под председательством председателя Совета печати, депутата Афлатуна Амашова была проведена первая сессия «Социальный диалог и стандарты труда в Азербайджане: существующее положение, проблемы, успехи и новые вызовы».

Афлатун Амашов отметил, что согласно международной практике профсоюзы защищают права работников.

Исполнительный директор Фонда государственной поддержки развития СМИ при Президенте Азербайджана Вугар Сафарли рассказал о стратегии возглавляемой им структуры в сфере решения социальных проблем журналистов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)