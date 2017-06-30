Депутат: «Хоть в показаниях свидетелей и встречаются случаи диктовки государству своих правил, меры не предпринимаются»

2017-06-30 12:49 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, Г. Гасангулиев сказал, что в последнее время на некоторых судебных процессах в показаниях свидетелей встречаются откровенные признания в совершении незаконных действий против государства, но в их отношении юридическая мера не принимается.

«В некоторых случаях свидетели в ходе дачи показаний в открытой форме говорят, сколько они присвоили денег, какие незаконные действия совершили, будучи в должности. Но, к сожалению, наша судебно-правовая система не принимает меры в связи с этим, что снижает веру людей в справедливость суда», - подчеркнул он.

Также депутат сообщил, что в стране снизились случаи оправдания, что вызывает беспокойство.