На некоторых улицах Баку ограничивается движение транспорта – ОБНОВЛЕНО

2017-06-30 12:25 | www.oxu.az | 4

Сегодня в Баку будет частично ограничено движение автотранспортных средств.

Как сообщили Oxu.Az в ОАО «Азеравтойол», в связи с проводимыми ремонтными работами на улице Басти Багировой (между проспектом Иншаатчылар и улицей Дж.Джаббарлы) движение автотранспортных средств с сегодняшнего дня будет частично ограничено.

Данное ограничение будет действовать до завершения ремонтных работ.

«Азеравтойол» заранее приносит извинения за доставляемые неудобства.

11:00

Сегодня с 10:00 на улице Балабалы Меджидова в Ясамальском районе будут проводиться работы по нанесению дорожной разметки.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на пресс-службу ОАО «Азеравтойол», из-за проведения работ движение автотранспортных средств будет полностью или частично ограничено.

Работы завершатся вечером.

З.Г.