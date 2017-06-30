На некоторых улицах Баку ограничивается движение транспорта – ОБНОВЛЕНО
2017-06-30 12:25 | www.oxu.az | 4
Сегодня в Баку будет частично ограничено движение автотранспортных средств.
Как сообщили Oxu.Az в ОАО «Азеравтойол», в связи с проводимыми ремонтными работами на улице Басти Багировой (между проспектом Иншаатчылар и улицей Дж.Джаббарлы) движение автотранспортных средств с сегодняшнего дня будет частично ограничено.
Данное ограничение будет действовать до завершения ремонтных работ.
«Азеравтойол» заранее приносит извинения за доставляемые неудобства.
11:00
Сегодня с 10:00 на улице Балабалы Меджидова в Ясамальском районе будут проводиться работы по нанесению дорожной разметки.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на пресс-службу ОАО «Азеравтойол», из-за проведения работ движение автотранспортных средств будет полностью или частично ограничено.
Работы завершатся вечером.
З.Г.