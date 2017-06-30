Температура воздуха в Азербайджане повысится до 40°

2017-06-30 12:54 | www.apa.az | 4

1 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Подует умеренный западный ветер.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-24°, днем – 29-34°, в Баку ночью – 21-23°, днем – 31-33° тепла.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75%, днем – 35-45%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 20-21°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 22-23°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 24-25° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 1 июня порывистый ветер хазри на Абшеронском полуострове благоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков. Однако носью и утром в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди.Западный ветер временами усилится. Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем 35-40°, в горах ночью 13-18°, днем 25-30° тепла.