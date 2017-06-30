Восстанавливается круг Физули у Бешмяртябя – ФОТО

2017-06-30 12:31 | www.oxu.az | 3

Частично восстанавливается круг Физули у Бешмяртябя в Ясамальском районе Баку.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az, на кругу строится новый разворот от проспекта Азербайджана (бывшей ул.Гуси Гаджиева) к улицам Физули и Шихали Гурбанова (в сторону станции метро «Низами»), хотя ранее планировалось построить тут продолжение «Зимнего бульвара».

Комментируя проводимые работы, глава пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли заявил, что работы ведутся по графику.

«Новый разворот огораживается бордюрами, здесь ведется работа по обновлению подземных коммуникаций, после чего разворот будет заасфальтирован», - отметил А.Наджафли.

Более подробно с новым разворотом можно ознакомиться по представленным ниже карте и фото.

Э.А.

