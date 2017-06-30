Подробности гибели азербайджанской модели

2017-06-30 12:37 | www.oxu.az | 6

Стали известны некоторые факты в связи с гибелью модели Гюнель Мирзоевой на пляже в Сабунчинском районе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, инцидент произошел на пляже в Бильгя, вблизи Кардиологического санатория. Трое друзей, занимающих руководящие должности в одном из банков, вместе с тремя девушками приехали на побережье.

Молодые люди решили покататься на моторной лодке. Из-за высокой скорости лодка перевернулась. Все, кроме Мусаевой, сумели спастись.

Лодка перевернулась примерно в 200 метрах от берега.

Отметим, что Г.Мирзоева была участницей интернет-конкурса Miss Lafarella и фитнесс-тренером.

Э.А.