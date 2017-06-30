Азербайджан готов к субстантивным переговорам по скорейшему решению нагорно-карабахского конфликта - МИД (версия 2)

2017-06-30 12:54 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Азербайджан готов к субстантивным переговорам по скорейшему решению нагорно-карабахского конфликта и изменению недопустимого и неустойчивого статус-кво, сказал в пятницу Trend официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«В совместном заявлении после встречи президентов в Санкт-Петербурге закреплена необходимость проведения субстантивных переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. В этом контексте сопредседатели Минской группы ОБСЕ во время последнего визита в регион выступили с предложением о проведении встречи глав МИД. Азербайджан выразил согласие и готовность в отношении данного предложения. Азербайджан неоднократно заявлял, что готов к субстантивным переговорам по скорейшему решению нагорно-карабахского конфликта и изменению недопустимого и неустойчивого статус-кво», - сказал Гаджиев.

Глава МИД Армении Эдвард Налбандян не исключил встречи с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым в июле. Об этом он заявил в беседе с журналистами 30 июня в парламенте, сообщили ранее армянские СМИ.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Себа Агаева)