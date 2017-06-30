Зияфет Аскеров: У Евросуда по правам человека гораздо больше решений по ряду европейских государств, нежели по Азербайджану

2017-06-30 12:56 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Некоторые, пытаясь опорочить судебную систему страны, утверждают, что у Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) много решений по Азербайджану. Об этом первый вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Зияфет Аскеров сказал на сегодняшнем внеочередном заседании парламента.

Первый вице-спикер отметил, что официальная статистика ЕСПЧ показывает, что число решений, принятых в отношении ряда европейских стран, больше, нежели решений, принятых по Азербайджану.

По слова Зияфета Алескерова, если в 2016 году было принято 16 решений по Азербайджану, то по отдельным европейским странам число решений превышает 40.

Первый вице-спикер также добавил, что в Азербайджане успешно продолжается реформа судебной системы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)