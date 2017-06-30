Азербайджанский скульптор изготовил бюст для турецкого предпринимателя – ФОТО

2017-06-30 12:45 | www.oxu.az | 6

Турецкий предприниматель Али Агаоглы дал интервью для одного из журналов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Axşam.az, журналисты обратили внимание на бюст основателя современной Турецкой Республики Мустафа Кемаля Ататюрка. Выяснилось, что бюст изготовил азербайджанский скульптор Санан Эйнуллаев.

Отметим, что С.Эйнуллаев живет в Стамбуле с 1992 года. Он изготовил бюсты многих турецких политиков.

А.С.

