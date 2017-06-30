Удивительный свадебный кортеж в Баку (ВИДЕО)

2017-06-30 12:57 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Недавно бакинцы наблюдали очень интересную картину. По городу проехал свадебный кортеж, состоящий из автомобилей китайского производства марки Changan.

Кортеж привлёк пристальное внимание горожан. Фотографии и видеролики с кортежом стали объектом обсуждений в социальных сетях.

Как нам пояснили, это событие произошло во время свадьбы Фархада Гусейнова, руководителя отдела продаж компании Sirena Motors, дистрибьютора Changan в Азербайджане. Свадебный караван Фархада Гусейнова состоял из 18 автомобилей марки Changan.